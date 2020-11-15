شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع الشعبى والعسكرى» تنفذ تدريبًا لمجابهة الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت قيادة قوات الدفـــــاع الشعبى والعسكرى بالتعـاون مـع محافظتى البحيرة والبحر الأحمر، التـــدريـــــب العملــى المشتـــــرك لمجابـهة الأزمـــــات والكــــــــوارث بنطــــــــاق المحافــــظـــــتين خلال الشهر الجارى، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة الأجهـــزة التنفيذية للدولة بجميـــع محافظات الجمهورية، فى مجابهــة الأزمـــات والكوارث، وتنسيق الإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة فيروس كورونا والحد من أخطار السيول والأمطار المتوقعة بالمحافظات.

واشتملت مراحل التدريب على عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظتين، بالتعاون مع المستشارين العسكريين لمجابهة الأزمات والكوارث التى من الممكن أن تتعرض

لها المحافظتان.