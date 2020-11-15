شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للتسامح..نقيب الأشراف: النبي ضرب أورع الأمثلة في التسامح والترابط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، العالم بكل دوله وشعوبه وأفراده بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام.

وقال الشريف إن التسامح من أهم المباديء التي جاء بها الدين الإسلامي، والذي يجب أن يكون مبدأ إنسانيا عالميًا راسخًا يحكم العلاقات بين البشر بمختلف معتقداتهم وألوانهم وعرقياتهم.

وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا، سمحًا، لينًا، عطوفًا ودودًا، ودائمًا ما كان يواجه الناس بالابتسام، ويبادرهم بالتحية والسلام، فهو الرحمة المهداة إلى العالمين من رب العالمين، مصداقا لقوله تعالى «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين».

وأشار نقيب الأشراف، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى على التسامح والترابط، وضرب أورع الأمثلة في ذلك، وأخبرتنا بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نِيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى، فينتقم لله تعالى».

وأكد نقيب الأشراف، أن الإسلام دين التسامح والرحمة، ويدعو دائما إلى العيش المشترك والحوار مع الآخر، باعتبار الحوار واجبا دينيا وضرورة إنسانية.

ودعا نقيب الأشراف، إلى ضرورة التعاون على تعزيز قيم التسامح والتراحم والمواطنة، وبناء جسور الحوار والتفاهم، للحفاظ على استقرار الأوطان وتقدمها وازدهارها.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقائدها وشعبها وجيشها ورجال أمنها، وأن يوفقهم إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد.