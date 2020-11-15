شكرا لقرائتكم خبر عن «تورتة» تحمل صور البابا شنودة والبابا تواضروس ومارجرجس بدير الرزيقات غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل زائرو دير الرزيقات بمحافظة الأقصر، بتورتة يبلغ طولها نحو 4 أمتار، وسط هتافات «يا مارجرجس ...سرك سرك».

والتف العديد من الكهنة وأبناء الايبارشية والمحتفلين حول التورته التي كانت تتزين بصور البابا شنودة الثالث والقديس مارجرجس والبابا تواضروس الثاني، احتفالا بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد في فلسطين، بديره العامر في الرزيقات غرب محافظة الأقصر.

ويترأس صلوات القداسات ودورة الأيقونة والتي تعرف بإسم الزفة، أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، الأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

يقام الإحتفال بهذه المناسبة كل عام بحضور مئات الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات بالإضافة إلى وفود الدول المختلفة ولكن في ظل جائحة كورونا هذا العام تقرر اقتصار الاحتفال على الزيارات اليومية فقط وعدم المبيت داخل الدير مع الالتزام بكل الإجراءات الإحترازية طوال فترة الزيارة.

من ناحية أخرى، يشهد دير مارجرجس بالرزيقات إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة في محيط الدير بالداخل والخارج وعلى أبوابه الرئيسيه والفرعية للتأكد من شخصيات المشاركين بالاحتفالات، وذلك بناء على تعليمات اللواء عصام يسن مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، بالإضافة إلى انتشار موسع لقوات الأمن المركزي والأمن العام وخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، للكشف عن الأسلحة والمعادن، ومنعت وقوف السيارات.