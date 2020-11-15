شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لطب الأطفال المقام بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اختتمت فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لطب الأطفال، الذي ينظمه قسم طب الأطفال بمستشفى السويس للتأمين الصحي، بالتعاون مع نقابة الأطباء بالمحافظة. تناول المؤتمر كل ما هو جديد في علم طب الاطفال وحديثي الولادة وأساليب التشخيص وعلاج الأمراض الشائعة بين الاطفال والتي قام بإلقاءها نخبة من الأطباء والأساتذة في طب الأطفال في العديد من المستشفيات والجامعات علي مستوي الجمهورية وتم خلال المؤتمر إجراء جلسات علمية حول طب الاطفال وحديثي الولادة. اختتام فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لطب الأطفال المقام بالسويس اختتام فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لطب الأطفال المقام بالسويس الوضع في مصر

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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