أبوالعينين: مبادرة «لا للتعصب» مهمة في هذا التوقيت (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، إن هناك تطورًا ملحوظًا في الرياضة في عهد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وأضاف النائب أبو العينين، خلال ندوة إذاعها عبر برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» في إطار مبادرة «مصر أولًا.. لا للتعصب»، أن وزير الشباب والرياضة يمتلك تاريخًأ رياضيًا مشرفًا وقيم رياضية أخلاقية، والإعلان عن مبادرة «لا للتعصب» نابعة من رجل خلوق.
وتابع النائب أبو العينين، أن المباردة التي أطلقها وزير الشباب والرياضة، مهمة للغاية في هذا التوقيت بالتحديد، موضحًا أن أشرف صبحي يهتم بجميع الألعاب الرياضية الجماعية منها والفردية وليس كرة القدم فقط.
واختتم تصريحاته، أن السياسة التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة، تنبع من وفاء وإخلاص القيادة السياسية للشباب وأهمية هذا الدور، لا سيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يلقي اهتمامًا كبيرًا بالشباب وتقنين دورهم سواء في الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية.
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