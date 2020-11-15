شكرا لقرائتكم خبر عن صعق طفل وإصابة 6 أشخاص في انهيار بلكونة بسبب الأمطار بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 6 أشخاص بالدقهلية، مساء السبت، إثر سقوط أجزاء من بلكونة بمدينة المنصورة بسبب الأمطار الرعدية والثلجية الغزيرة التي تعرضت لها.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط أجزاء من بلكونة في شارع المستشفى العام، دائرة قسم اول مما تسبب في إصابة بعض المارة.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وتبين سقوط أجزاء كبيرة من بلكونة بالشارع وتناثرت الأنقاض على بعض المارة مما تسبب في إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم مستشفى المنصورة الدولى للعلاج.

كما استغاث الأهالى بشارع بورسعيد بالمنصورة بشرطة النجدة بسبب صعق طفل بسبب وجود ماس كهربائى بأحد اعمدة الإنارة اثر سقوط احد الأسلاك وتم إلقائه لمسافة بعيدة في حالة حرجة وتم نقله للمستشفى للعلاج .

وتسببت الأمطار في تهشم زجاج سيارتين إثر سقوط بوابة خشبية خاصة بإفتتاح أحد المحلات في شارع قناة السويس، كما سقطت عدد من لوحات الإعلانات الموجودة في الشوارع نتيجة الرياح الشديدة.

وتحطمت أجزاء من سيارة أخرى إثر سقوط شجرة ضخمة عليها في شارع الجيش بالقرب من مديرية تموين الدقهلية دون وقوع إصابات، بعد أن تدخل المواطنين وتمكنوا من إنقاذ من بداخل السيارة، كما تحطمت سيارتين نتيجة سقوط بلكونة منزل أدي إلى تحطم سيارة وإصابة صاحبه بكسر في الكتف، وأصيب احد المارة .

وكانت مدينة المنصورة تعرضت لهطول أمطار رعدية مصحوبة بالثلوج مما تسبب في حالة من الارتباك الشديد في شوارعها.