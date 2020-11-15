شكرا لقرائتكم خبر عن حق الرد مكفول.. «التعليم العالى» ترد على مقال «الجامعات فى مصر» للدكتور محمد غنيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرنا مقالاً للأستاذ الدكتور محمد غنيم، أستاذ جراحة المسالك البولية بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بكلية الطب، جامعة المنصورة، بتاريخ 5 نوفمبر الجارى، أشار فيه إلى عدة نقاط تتعلق برؤيته لمنظومة التعليم الجامعى بداية من تصنيف الجامعات بين حكومية وأهلية وخاصة، مرورًا بقانون تنظيم الجامعات، ونسبة مخصصات التعليم العالى فى الموازنة العامة، ونقاط أخرى كثيرة، وأرسلت إلينا وزارة التعليم العالى ردًا على هذا المقال يوضح الكثير من النقاط الملتبسة والإشكالية، وإيمانًا منا بأهمية هذا الموضوع، وانطلاقًا من كون الجريدة منصة مفتوحة لجميع الأطراف لمناقشة كافة القضايا المهمة التى تتعلق بمصير الوطن، وإعمالاً لمبدأ حق الرد، أفردنا هذه المساحة لنشر رد وزارة التعليم العالى، فى إطار النقاش والحوار البناء للنهوض بمنظومة التعليم العالى، وتوضيح أبعادها ومنطلقاتها وفلسفتها.

- صورة أرشيفية

شددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على أن منظومة الجامعات فى مصر متنوعة؛ بين الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والدولية، حيث يوجد فى مصر 27 جامعة حكومية، و3 جامعات تكنولوجية، و31 جامعة خاصة، و9 جامعات أهلية، و6 فروع لجامعات أجنبية، وهو تنوع نعتز ونفتخر به لما فيه من إثراء للعملية التعليمية والبحثية وما يحققه من تنافسية بين هذه المؤسسات التعليمية يستفيد منها الطلاب والباحثون من مصر والوافدون من دول شقيقه.

وقالت الوزارة، ردًا على الدكتور محمد غنيم، فى «المصرى اليوم» تحت عنوان «الجامعات فى مصر: حكومية أم خاصة أم أهلية»، بتاريخ 5 نوفمبر الجارى- إن لوزارة التعليم العالى فلسفة عامة تتناسب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 تستهدف الوصول بنسبة المقيدين بمؤسساتها إلى مستوى يناسب الزيادة الحالية والمتوقعة فى أعداد الطلاب خلال العشر سنوات المقبلة فى الفئة العمرية من 18 إلى 23 عاما «3 ملايين» ومتوقع أن يزيدوا إلى «4 ملايين» بحلول عام 2030 وهو الهدف الذى يحققه التوسع فى إنشاء الجامعات بأنواعها المختلفة مع التأكيد على أن الجامعات الحكومية المجانية تستوعب حوالى 85٪ من الأعداد الملتحقة بالتعليم العالى و15٪ لباقى المؤسسات التعليمية الخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية.

فيما يتعلق بوصف قانون تنظيم الجامعات فى مصر بالفاسد، والمفسد، قالت الوزارة إن هذا الوصف يعد إساءة لكل المنتسبين للجامعات الحكومية التى تعمل بموجب أحكام هذا القانون، وذلك لاعتبارات تخلص فى أن هذا القانون أثناء تطبيقه عيّن بالجامعات آلافًا من العلماء الأجلاء الذين أثروا الحياة العلمية داخل مصر وخارجها، وإنه لا يجوز نعته بالفاسد المفسد دون تبيان لوقائع مادية محددة تبين فساده إذ إن مجرد مرور فترة زمنية طويلة على إصداره لا يعنى فى حد ذاته فساده، فالقوانين لا تتلف بمرور الزمن وإنما تطبيقها العملى على أرض الواقع يبين أوجه النقص فيها، مما يستوجب تعديلها أو الإضافة إليها أو حذفها وهنا يجب التذكير بأن هذا القانون ذاته هو الذى أفرز علماء أجلاء فازوا بالعديد من الجوائز العلمية المرموقة منهم أستاذنا الفاضل.

وأضافت أن أبو الغار أشار إلى أن القانون الحالى يسمح بعدم تفرغ أعضاء هيئة التدريس، فهذا الاتهام لا يخلو من الغرابة، حيث إن المادة «95» من قانون تنظيم الجامعات تنص على أن «على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا فى تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها والإشراف على المعامل والمكتبات وتزويدها بالمراجع»، ومن هنا يتضح أن العبرة فى التطبيق وليس تقصيرًا فى القانون، كما أشار العالم الجليل.

وعن وصف «التعليم بالجامعات الحكومية بالترهل والتراجع»، قالت الوزارة إنه من الواضح أن الدكتور محمد غنيم هو الشخص الوحيد الذى يصف التعليم بالجامعات الحكومية بالترهل والتراجع ولا يرى أى محاولة للتقدم وهو يعلق على أهمية التصنيفات العالمية حيث قال «إنه لا يمكن الحكم على مستوى الجامعات الحكومية المصرية من خلال التصنيفات العالمية» ويتبعها بمقولة لا تزيد فى مستوى دقتها عن سابقيها بأنه لا توجد فى مصر سوى جامعة واحدة من بين الـ500 جامعة الأولى فى تقييم شنغهاى للجامعات وهى «جامعة القاهرة» وكأن عالمنا الجليل مازال يقرأ فى كتابات ما قبل ثورة 30 يونيو التى تتحدث عن التعليم الجامعى فى مصر.

ووجهت الوزارة حديثها إلى د. غنيم قائلة:

اسمح لنا أيها العالم الجليل أن نسرد لك بعضًا من كتابات ما بعد ثورة الثلاثين من يونيو عن التقييم الدولى للجامعات المصرية، وسأقتصر هنا على التصنيف الذى وصفه عالمنا الجليل بالأفضل والأكثر موضوعية.

فى عام٢٠٢٠، بلغ عدد الجامعات فى تصنيف شنغهاى الصينى المرموق خمس جامعات، حيث حازت جامعة القاهرة الترتيب «401- 500»، ثم أربع جامعات فى الإسكندرية وعين شمس والمنصورة والزقازيق فى المرتبة أعلى من 500 إلى الجامعة الألف من ثلاثين ألف جامعة فى التقييم، أى أن الجامعات المصرية المذكورة كانت ضمن أعلى 3% من قائمة جامعات العالم، مقارنة بما قبل عام ٢٠١٧، حيث كانت جامعة القاهرة هى الجامعة المصرية الوحيدة المدرجة فى تصنيف جامعات شنغهاى الصينى، وفى عام٢٠٢٠ تم إدراج سبع عشرة جامعة مصرية فى تصنيف شنغهاى الصينى بالتخصصات وفى مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالمية فى 17 تخصصًا من إجمالى 54 تخصصًا عبر المجالات التخصصية فى العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحاسبات وعلوم الحياة والعلوم الطبية والصيدلية والعلوم الاجتماعية.

وحول وصف التوسع فى البرامج الخاصة مدفوعة الأجر بالجامعات بأنها جرثومة، قال بيان الوزارة: ولم يغفل الدكتور محمد غنيم بالإشارة إلى ما أسماه جرثومة التفاوت الطبقى التى تسللت إلى الجامعات الحكومية من خلال البرامج الخاصة مخالفًا بذلك ما قررته المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ بحكمها الصادر بجلسة 2018/5/5 فى الطعن رقم 17304 لسنة 58 ق عليا بأن هذه البرامج ليس فيها ما يمس الحق الدستورى والقانونى المقرر من مجانية التعليم لأنها لا تنتقص شيئًا من أعداد الأماكن المقررة للطلاب المصريين، وإنما تزيد من فرص التعليم المتطور المواكب لأحدث التقنيات التعليمية والتكنولوجية لمن يرغب فى هذا النوع من التعليم ويتحمل تكاليفه.

وفيما ذكره الدكتور غنيم حول أن الجامعات الخاصة تكرس للاستقطاب الطبقى فى العملية التعليمية، قالت الوزارة: مما لا شك فيه أن الدستور المصرى يضمن ويكفل مجانية التعليم لكل أبناء الشعب المصرى والحكومة ملتزمة بذلك، حيث تضمن الدولة فرصًا تعليمية مجانية للمتفوقين والملتزمين والجادين لكن الشباب المصريين حسب استعداداتهم العلمية ومجالات نبوغهم، ولكن هذا لا يمنع من وجود بدائل تعليمية جيدة تراقبها الدولة طبقًا لمعايير معلنة وشفافة لأبناء القادرين الذين يرغبون فى فرصة تعليم عال جيدة ومتميزة داخل الوطن بدلًا من السفر للخارج واستقطاب الوافدين للتعلم فى مصر والمنافسة فى صناعة التعليم فى المنطقة، وهذا معمول به أيضا فى جميع أنحاء العالم.

وأضافت: حين تكلم عالمنا الجليل حول أن الجامعات الخاصة تكرس للاستقطاب الطبقى فى العملية التعليمية وهذا المفهوم تخلت عنه أعتى الدول الاشتراكية وأصبح التعليم الخاص بجانب التعليم الحكومى والأهلى والتكنولوجى خيارات مفتوحة يحق للمواطن أن يختار ما يلائمه منها، ولأن الشىء بالشىء يذكر فلا يفوتنا أن نهنئ عالمنا الجليل بحصوله منذ أسابيع قليلة على جائزة مالية من جامعة حورس، وهى إحدى الجوائز التى تمنحها أكاديمية البحث العلمى وتمولها إحدى الجامعات الخاصة.

وردًّا على ما قاله الدكتور غنيم حول الدور السلبى للجامعات الخاصة والأهلية وتأثيره على أداء ودور الجامعات الحكومية، قالت الوزارة يعتبر التعليم الجامعى الخاص والأهلى رافدًا إضافيًّا للتعليم الجامعى، يسهم فى تخفيف العبء عن كاهل الجامعات الحكومية، وضمان جودة التعليم بها، كما يوفر مزيدًا من الفرص فى التعليم الجامعى للراغبين فيه من الطلاب بدلًا من السفر للخارج والالتحاق بجامعات أجنبية.

وعن وصف محدودية الموازنات الخاصة بالجامعات الحكومية بأنها تؤدى إلى مرتبات هزيلة لأعضاء هيئة التدريس ومخصصات ضعيفة للبحث العلمى، قالت الوزارة: نود أن نلفت نظر الدكتور محمد غنيم بأنه وبالرغم من إجراءات الإصلاح الاقتصادى ومراعاة ترشيد الإنفاق الحكومى إلا أن موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قد ازدادت بمقدار 40 مليار جنيه لتصبح قيمة ما تتكبده موازنة الدولة للعام المالى 2021/2020 حوالى 65 مليار جنيه مقارنة بخمسة وعشرين مليارا عام 2014، كما أن هناك العديد من فرص التمويل المتاحة لأعضاء هيئة التدريس لدعم البحث العلمى من خلال المشاركة فى مشروعات بحثية ممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أو صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية «والتى تعرف الآن بهيية تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار» أو من خلال المشاركة فى أعمال استشارية من خلال الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات، ويجب التذكير بأن صدور قانون حوافز العلوم والابتكار قد أتاح للجامعات الحكومية زيادة مخصصات ودخل أعضاء هيئة التدريس عن طريق استغلال المعارف والعلوم اقتصاديًّا بما يعود بالنفع على الصناعة الوطنية والمجتمع والجامعات، وأن الواقع والأرقام يؤكدان أن هناك زيادة مطردة فى مخصصات البحث العلمى بكافة المؤسسات البحثية بالدولة طبقًا لبيانات وزارة المالية والمرصد المصرى لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى. كانت مخصصات البحث العلمى الخاصة بالمراكز البحثية التابعة للوزارة دون المراكز البحثية الأخرى من الدخل القومى فى عام٢٠١٣ حوالى 11.89 مليار جنيه «0.64٪» من الدخل القومى بلغت 32.12 مليار جنيه «0.74٪» فى عام ٢٠١٨ بزيادة تجاوزت 270٪.

وتابعت: تعمل الوزارة جاهدة على تلك المخصصات وتنمية موارد مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى وتنويع مصادر الدخل من خلال عدة آليات مبتكرة ومعمول بها فى معظم الدول المتقدمة بمسميات مختلفة، والوزارة تفتخر بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية.

وحول مقترح تقليص تدريجى لعدد الطلاب المقبولين بالجامعات الحكومية بالتوازى مع التوسع فى التعليم الفنى، قالت الوزارة: يصر عالمنا الجليل على القراءة من نفس المصادر حين يقدم مقترحًا بتقليل عدد الطلاب فى الجامعات الحكومية بالتوازى مع التوسع فى التعليم الفنى، وكأن الجامعات التكنولوجية الثلاث التى تم إنشاؤها وبدأت الدراسة بها فعليًّا بالقاهرة الجديدة وبنى سويف والدلتا أو الجامعات التكنولوجية الحديثة الست التى صدق السيد الرئيس على إنشائها وجار العمل بها فى «برج العرب وطيبة الجديدة بالأقصر وأسيوط الجديدة والسادس من أكتوبر وشرق بورسعيد وسمنود بالغربية» ليست دليلا كافيًا على أن الدولة تتوسع فعليًّا فى التعليم الفنى.

وأضافت: عالمنا الجليل حين يؤكد على أن التعليم الحكومى المجانى هو منحة من دافع الضرائب ولا يجوز الاستهانة بها وهو ما نتفق معه فيه تماما وهو ليس بجديد؛ لذا نذكر سيادته بمقترح القانون الذى تقدمت به وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووافق عليه مجلس الوزراء فى جلسته 106 بتاريخ 2020/8/26 وجار عرضه على مجلس النواب، والذى يتحمل فيه الطالب الراسب بدون عذر مقبول جزءًا من مصاريف دخول الامتحان للمرة الثانية. أما ما اقترحه سيادته من تحويل الراسب أو المتعثر فى السنوات الأولى من التعليم الجامعى الأكاديمى إلى التعليم الفنى فقد يدفع القارئ إلى ظن

نبرئ عالمنا الجليل من قصده، وهو أن التعليم التقنى والفنى ليس إلا عقوبة للفشل فى التعليم الأكاديمى وأن من يلجأ إليه هو من يعجز عن إتمام دراسته الأكاديمية، وهذا يتنافى تمامًا مع رؤية الدولة المصرية الحديثة للتعليم التكنولوجى كمسار تعليمى مواز التعليم الأكاديمى لا يقل عنه تميزا وأهمية.

أما فيما وصفه الدكتور غنيم من مقترح بعودة «وظيفة أستاذ الكرسى للقسم العلمى»، أوضحت الوزارة:

أن سبب إلغائه كان استئثار بعض الأساتذة ممن يتقلدون هذا المنصب الذى يلازمهم لعقود حتى لو أظهر أساتذة آخرون تفوقًا أكبر، مما كان له آثار سلبية فى طموح العديد من شباب الأساتذة المتميزين ورغم أن هذا النظام له مميزات فى دول غربية إلا أن التجربة فى مصر سبق أن أظهرت سلبيات قد تفوق إيجابياته ويمكن أن نستشهد بأمثلة كثيرة يعرفها العالم الجليل عن قرب.

وفيما ذكره الدكتور غنيم حول «إطلاق اسم الجامعات الأهلية على جامعات کالجلالة والملك سلمان والعلمين والمنصورة الجديدة بأنه يعد خطأ فى التعريف إذ إن الجامعات الأهلية يتبرع لإنشائها الأثرياء أما ما يحدث فى مصر فالحكومة هى التى تقوم بإنشاء هذه الجامعات من أموال الدولة فالتسمية الصحيحة إذن هى جامعات حكومية بمصروفات»- قالت الوزارة: كان على عالمنا الفاضل الاطلاع على الدستور وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية لمعرفة الفرق بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية فى التعريف قبل أن يصفها بالخطأ، فحقيقة القول إن ما يفرق الجامعات الحكومية عن الجامعات الأهلية ليس مصدر الأموال التى أنفقت لإنشائها إنما ما يفرقها هو أساسا كيف تدار هذه الجامعات وهل تخضع لنفس القوانين التى تخضع لها الجامعات الحكومية وكيف يتم إنفاق الأموال التى تدخل إليها، هل يتم توزيع أرباح منها، أم يتم إعادة ضخها وتدويرها فى تحسين وتطوير العملية التعليمية؟!

والحقيقة أن الجامعات الأهلية الجديدة هى جامعات أهلية بكل ما تحويه هذه الكلمة من معنى وليست أبدا جامعات حكومية خاصة فهى لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات الحكومية رقم «49» لسنة ١٩٧٢ بل ينظمها نظام تشريعى مختلف هو قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية رقم «12» لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاته وتدار بواسطة مجالس الأمناء، ويتم قبول طلابها وفق نظم ومعايير مختلفة تماما عن نظم القبول بالجامعات الحكومية، ويعين أعضاء هيئة التدريس فيها بنظام العقود محددة المدة بشرط التفرغ التام، وهى جامعات غیر هادفة للربح تقدم منحًا مجانية للطلاب المتميزين ويتم إنفاق أموالها لتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية داخلها.

ودعنا نذكِّر القارئ بأن المادة الخامسة من القرارات الجمهورية بإنشاء تلك الجامعات التى يعترض على تسميتها عالمنا الجليل نصت صراحة على أن يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها وتحدد نفقاتها وإيراداتها ويستخدم ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها فى تطوير ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم فى حين أنه لو كانت تلك الجامعات جامعات حكومية بمصروفات لكان الفائض الناتج عن نشاطها موجهًا للخزانة العامة للدولة.

إن ما ألجا الدولة لإنشاء جامعات أهلية هو التوجيه الدستورى الوارد فى المادة «21» من الدستور بأن تعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية وأثبت الواقع العملى عزوف القطاع الخاص والأهلى عن إنشاء هذا النمط من الجامعات التى لا تستهدف الربح على من يقوم بإنشائه، لذا كان لزاماً على الدولة التدخل لإنشاء نموذج يحتذى به فى إنشاء جامعات أهلية وكان أحرى بعالمنا الجليل أن يشيد بما تم نحو تنفيذ ما جاء بالتوجيه الدستورى فى المادة «21».

وختامًا

إن من يتابع مقالات عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد غنيم ثم يقرر النزول إلى أرض الواقع اليوم فى العام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ لابد أن يستشعر أن الزمن قد توقف عند مرحلة ما فى هذه الكتابات، فالواقع يقرر أن قطار إصلاح منظومة التعليم قد انطلق ونجح فى إنهاء محطات كثيرة، وما زال يمضى فى طريقه مسرعًا لاستكمال بقية المحطات برؤية ودعم غير مسبوقين من قيادة سياسية حكيمة، وحكومة تحسن الاستفادة من تلك الرؤية وذلك الدعم، لتصبح واقعًا ملموسًا على أرض مصر.

والله ولى التوفيق،،

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى