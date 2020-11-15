شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات «النواب» الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، الأحد، بعد البَتّ فى الطعون على النتائج، وتلقى نتائج الحصر العددى للأصوات بمختلف محافظات المرحلة الثانية، وفقًا للجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة. وأُجرى التصويت خلال المرحلة الثانية فى 13 محافظة، هى: «القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء»، وتسلمت الهيئة الأربعاء الماضى، آخر نتائج الحصر العددى للجان العامة، وعددها 70 لجنة.

ويستأنف مرشحو الإعادة فى المرحلة الثانية الدعاية الانتخابية، غدًا، فيما حدد الجدول الزمنى موعد الطعن على قرار «الوطنية للانتخابات» بإعلان النتيجة، بعد غدٍ، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يُقدم لها من طعون، خلال 10 أيام. وفى سياق آخر، حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة، غدًا، لنظر دعوى أقامها المرشحان هشام الجندى، مستقل، وجمال كوش، مستقل، لوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر فى القليوبية.

حملت الدعوى رقم 9124 شق عاجل 67، واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية، بالدائرة الأولى بنها وكفر شكر، ورئيس محكمة بنها الابتدائية، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم. وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة.