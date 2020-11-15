شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. إجراء أشعة مقطعية لمومياء داخل تابوت بسقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مازالت الحضارة الفرعونية تبوح بأسرارها، حيث شهد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، السبت، فتح أحد التوابيت التى تم اكتشافها مؤخرا فى سقارة، وتم إجراء أول عملية أشعة مقطعية (إكس راى) على المومياء بداخل التابوت، الذى نجحت البعثة الأثرية المصرية فى الكشف عنه ضمن أكثر من 100 تابوت مغلق منذ أكثر من 2500 عام، وذلك على هامش إعلانه تفاصيل الكشف الأثرى بالمنطقة.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن فريقًا مصريًا فحص المومياء باستخدام الأشعة لتحديد جنسها وعمرها والطريقة المستخدمة فى عملية التحنيط. وكشف وزيرى أن المومياء لرجل، وهى فى حالة جيدة من الحفظ، وتم الكشف بالأشعة على الجمجمة، ووجد العظم كاملاً مما يدل على أنه لم يتعرض لحوادث، والأسنان كاملة، ما يدل على أن عمره حوالى 44 أو 45 عاما، موضحا أن الأشعة كشفت عن أن أيدى المومياء فى وضع أوزيرى، ما يؤكد أنه رجل ذو شأن كبير، والقلب مازال فى موضعه، وطول المومياء من 160 إلى 165 سنتيمترًا، مرجحًا أنها ترجع لبداية العصر البطلمى وليس الأسرة الـ26.

وأكد أن البعثة الأثرية ستبدأ بإجراء كافة الدراسات العلمية اللازمة عليه وعلى باقى التوابيت التى سيتم نقلها للمتحف المصرى بالتحرير، والمتحف المصرى الكبير، ومتحف الحضارة المصرية بالفسطاط.

وأشار وزيرى الى أنه سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن اكتشاف ورشة لصناعة التوابيت الخشبية للمومياوات، وذلك مع حلول عام 2021، وأن كافة التوابيت المكتشفة تم تصنيعها من الخشب المستخدم محليًا.

وقال وزير السياحة والآثار إن منطقة سقارة هى أحد أجزاء منطقة جبانة منف، وهى تمتد من أبورواش شمالاً حتى دهشور جنوبًا، وكانت تُستخدم لدفن الملوك وكبار الموظفين والكهنة. وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن أكبر كشف أثرى للعام الجارى، بسقارة، أن المنطقة لم تبح بـ1% من الآثار الموجودة بها، وتحتوى أيضا على جبانة للحيوانات.