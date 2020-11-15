شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة جنوب سيناء تستعد للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تسجيل أكثر من ٨٠% من سكان جنوب سيناء بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة فى أكتوبر من العام الماضى وحتى أمس، مشيرة إلى أن المحافظة من أعلى المحافظات فى نسب التسجيل بالمنظومة الجديدة بـ«المرحلة الأولى».

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة، مستشفى رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء السبت، يرافقها الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى، فى إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 87 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 100847 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصُّد والتقصِّى والفحوصات، التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشرًا إلى تعافى المريض من كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالى العدد المسجل فى مصر بالفيروس، حتى الجمعة الماضى، 110319 حالة، منهم 100847 حالة تم شفاؤها، و6429 حالة وفاة.