شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من مستشفى أرمنت يزور دير مارجرجس غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور أحمد بسيوني مدير مستشفى أرمنت التخصصي، الأقباط بمناسبة إحتفالات ذكرى مولد «مارجرجس» بجبل الرزيقات في مدينة أرمنت غرب الأقصر.

وقام الدكتور أحمد بسيوني مدير مستشفى أرمنت بزيارة للدير لتقديم التهنئة يرافقه وفد من أطباء وقيادات المستشفي، وكان في استقبالهم القس توماس الرزيقي أمين الدير والقس فام الرزيقي وأعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات الدير.

وأكد الدكتور أحمد بسيوني مدير المستشفى، اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية وروح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصرى وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه.

وأضاف «بسيوني»، أن المصريين مسيحيين ومسلمين نسيج وطني واحد يعملون من أجل الخير لمصر ووحدة شعبها وحماية أراضيها وسيادة قراراتها وحرية وكرامة أبنائها من أجل ترسيخ المزيد من قيم المحبة والإخاء بين أبناء الوطن جميعاً.