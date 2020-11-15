شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «6 أكتوبر»: موقف النقل الجماعى الإقليمى أفضل من مواقف أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه في إطار الخدمات المقدمة لسكان 6 أكتوبر والذى يصل عددهم مليون نسمة، تم بناء الموقف الإقليمى، والذى يربط أكتوبر بـ17 محافظة، لتخفيف الكثافات، ولذلك تم اختيار الموقع بعناية فائقة، فالراكب يستطيع أن يتحرك لأى مكان بحرية.

وأضاف الشربينى، خلال برنامج المصرى أفندى، على القاهرة والناس مع محمد على خير، أن هذا الموقف ليس تقليدى، هناك مول تجارى، وهناك صالة وصول واستقبال على أحدث طراز، وكافة الإنشاءات مكيفة، وصالة انتظار ركاب، ويتم تقديم الخدمات التجارية، وأماكن لإنتظار الميكروباصات والأوتوبيسات، ومنافذ لبيع التذاكر، ويشبه إلى حد كبير مواقف الدول الأوروبية، وأفضل أيضا، وسيدخل الخدمة مع نهاية العام.

وأردف، ننفذ كوبرى ونفق في طريق الواحات، ينتهى بنهاية شهر يناير المقبل، والنفق في شهر مارس، فالنفق يأتى من طريق الواحات، ويدخل إلى الطريق الدائرى، أما الكوبرى، فيأخذ من الدائرى، حتى الطريق الواحات.