الأموال العامة تضبط 4 قضايا نصب على المواطنين في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، ضبط 4 قضايا؛ استغلال نفوذ مزعوم من خلال النصب والاحتيال على المواطنين والادعاء بوجود علاقات ببعض مسؤولي الجهات الحكومية ، استغلال نفوذ حقيقي من خلال استغلال الموقع الوظيفي، مخالفات مطابع مُتهم فيها 4 أشخاص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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