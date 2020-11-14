مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون د، السبت، إثر تصادم سيارتين بمركز الصف، جنوب الجيزة. تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة بوقوع حادث تصادم بقرية الإخصاص ووجود ضحايا. وتبين بالفحص تصادم سيارة ميكروباص وأخرى، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، نقلوا إلى المستشفى. وتم الدفع بأوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات لطبيعتها.

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