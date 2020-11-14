نشرة الحوادث المسائية.. حفظ التحقيقات في "صدم صالح جمعة لشاب" و جريمة قارئة الفنجان في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

الإدارية العليا تنظر ٢٤ طعنًا على انتخابات مجلس النواب

تلقت المحكمة الإدارية، عددًا جديدًا من الطعون علي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والتي كان البعض منها محال من محاكم القضاء الإداري بالمحافظات، لعدم الاختصاص، والقضاء بالإحالة للمحكمة الإدارية العليا، فيما عدا طعن واحد فقط بشأن المرحلة الأولى ومحال من القضاء الإداري بمحافظة الفيوم.

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حفظ التحقيقات في واقعة صدم اللاعب لشاب في الجيزة

قال أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب صالح جمعة إن نيابة الجيزة حفظت التحقيقات في واقعة صدم اللاعب لشاب بسيارته في كورنيش الجيزة أبريل الماضي.

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7 شهور زواج انتهت بجثة.. جريمة قارئة الفنجان و"عروس العمرانية"

منذ عامين، تعرضت "أسماء" لوعكة صحية استلزمت خضوعها لجلسات علاج طبيعي، قادتها قدماها إلى أحد المراكز، سرعان ما توطدت علاقتها بعاملة تدعى "سميحة"، وجدت فيها مصدر ثقة فجاء العقاب بخلاف جنس العمل.

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16 نوفمبر.. الإدارية العليا تنظر دعوى وقف إعلان نتائج انتخابات مرشحين ببنها وكفر شكر

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 16 نوفمبر الجاري، لنظر دعوى أقامها اثنان من المرشحين المستقلين بانتخابات مجلس النواب، بدائرة مركز بنها وكفر شكر في محافظة القليوبية، وهما هشام الجندي، والنائب الحالي جمال كوش، لوقف إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة.

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17 ديسمبر.. طعن شقيق بطرس غالي على سجنه في قضية "تهريب الآثار"

حددت محكمة النقض، جلسة 17 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من شقيق بطرس غالي، على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالسجن 30 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بتهريب الآثار الكبرى إلى أوروبا.

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الداخلية: ضبط 917 قطعة سلاح وتنفيذ 453 ألف حكم قضائي في أسبوع

استهداف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (225) متهم، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

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لعدم ارتداء الكمامة.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4473 سائق نقل جماعي

واصلت وزارة الداخلية جهودها تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار (فيروس كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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