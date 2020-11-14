محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
توفت اليوم السبت، السيدة فوزية عصمت السادات، ابنة شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وقالت العائلة في بيان لها، إن الفقيدة هي ابنة الراحل عصمت السادات، وشقيقة اللواء جلال السادات، والمرحوم طلعت السادات ومحمد أنور السادات، والنائب عباس السادات، والنائب عفت السادات، والدكتور زين السادات، وطارق السادات، وجمال السادات، وعلي السادات، وهادي السادات، والدكتور حسن السادات، وعمة النائب سامح السادات، وكريم طلعت السادات، وأخواته والدة العقيد جلال أحمد ميز ومحمد عصمت أحمد ميز، وشقيقة زوجة الكابتن حلمي طولان، والدكتور سعيد علبة، ومصطفى السادات.
وأضافت العائلة، أن الدفن سيكون عصر غدٍ الأحد، في قرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية، وسيتم تحديد ميعاد العزاء لاحقًا في القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة بنت شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.