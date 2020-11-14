وفاة بنت شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

توفت اليوم السبت، السيدة فوزية عصمت السادات، ابنة شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقالت العائلة في بيان لها، إن الفقيدة هي ابنة الراحل عصمت السادات، وشقيقة اللواء جلال السادات، والمرحوم طلعت السادات ومحمد أنور السادات، والنائب عباس السادات، والنائب عفت السادات، والدكتور زين السادات، وطارق السادات، وجمال السادات، وعلي السادات، وهادي السادات، والدكتور حسن السادات، وعمة النائب سامح السادات، وكريم طلعت السادات، وأخواته والدة العقيد جلال أحمد ميز ومحمد عصمت أحمد ميز، وشقيقة زوجة الكابتن حلمي طولان، والدكتور سعيد علبة، ومصطفى السادات.

وأضافت العائلة، أن الدفن سيكون عصر غدٍ الأحد، في قرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية، وسيتم تحديد ميعاد العزاء لاحقًا في القاهرة.