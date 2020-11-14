محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعرب النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، عن أمله في أن يكون جميع المسئولين من وزراء ومحافظين وغيرهم مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العمل بكل جد وإخلاص لمصر وشعبها العظيم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي منذ أن تولى مسئولية قيادة الدولة منذ أكثر من 6 سنوات، وهو يواصل العمل ليل نهار حتى فى أيام الإجازات، وفي مقدمتها يوم الجمعة.
ووجه الكوراني سؤالًا في بيان له، اليوم السبت، عن أسباب عدم اتخاذ جميع المسئولين الرئيس السيسي، مثلًا وقدوة لهم في العمل والعطاء في جميع الأوقات بما فيها أيام الإجازات، مشيدًا بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الجمعة لمشروعات تطوير المحاور والكبارى بمحافظتي القاهرة والجيزة.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني: ليت كل المسئولين يتعلمون من الرئيس السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.