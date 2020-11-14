"أقوى زلزال كروي".. البحوث الفلكية يؤازر المنتخب الوطني أمام توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

دعم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، المنتخب الوطني المصري لكرة القدم بالتزامن مع مباراة اليوم مع منتخب توجو في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لعام 2022 بالكاميرون.

وقال المعهد عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إنه تم رصد تلك الهزة الأرضية وتوابعها بإستخدام 63 محطة بكل أنحاء الجمهورية وتسجيله كـ"أقوي زلزال كروي" ولم تسجل لدينا أية إصابات سوي إصابة شبكة الحارس الوناس قواوي.

وتابع المعهد: "في اليوم ده من 11 عامًا سجل عماد متعب هدفا كان بقوة 6 ريختر في جميع أنحاء مصر.. هل تتذكرون أهدافا كانت فرحتها تضاهي قوة الزلزال".

ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء اليوم السبت مباراة مصر وتوجو بالجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.