"المجتمعات العمرانية" توافق على تخصيص 21 قطعة أرض بـ8 مدن بالصعيد لإقامة أنشطة عمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 21 قطعة أرض، بـ8 مدن جديدة بالصعيد، لإقامة أنشطة متنوعة، هي نشاط عمراني متكامل، وجامعة، وسكني، وتجاري، وإداري، ومدارس، ونوادٍ، ومخابز، وتم عقد الاجتماع بحضور عدد من الأعضاء، والباقي من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا،.

وأكد الجزار، أن تخصيص تلك الأراضي وفقاً لآليات التخصيص الفوري للأراضي بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، وفق ضوابط محددة، والتي تواصل تحقيق نجاحات كبيرة، وتلقى استجابة واسعة من المستثمرين، وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتنمية المدن الجديدة بصعيد مصر، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى بها، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة بهذه المشروعات، مضيفًا: "هدفنا توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا في صعيد مصر".

وقال وزير الإسكان، إنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بالحي السياحي بمدينة أسوان الجديدة، بمساحة 20.3 فدان، لإقامة مشروع عمراني متكامل، و4 قطع أراضٍ بمدينة سوهاج الجديدة، بأنشطة (تجارى – إدارى – نادٍ اجتماعى)، و4 قطع أراضٍ بمدينة قنا الجديدة، بأنشطة (تجارى – جامعة – مخبز)، و4 قطع أراضٍ بمدينة أسيوط الجديدة، بأنشطة (تجارى – إدارى – سكنى – نادٍ اجتماعى)، وقطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، بنشاط (تجارى – سكنى)، و3 قطع أراضٍ بمدينة الفيوم الجديدة، بأنشطة (تجارى – سكنى – مدارس)، وقطعة أرض بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، بنشاط (تجارى)، و3 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة، بأنشطة (تجارى – إدارى – سكنى – مدرسة).​