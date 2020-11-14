تضم استادًا يسع 90 ألف متفرج.. 11 معلومة عن مدينة مصر للألعاب الأوليمبية (صور وفيديو)​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي: تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم السبت، عددًا من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت "مدينة مصر الدولية للالعاب الأوليمبية". وينشر "الخليج 365" 11 معلومة عن المدينة الرياضية الأوليمبية: 1- أكبر مدينة رياضية أوليمبية في الشرق الأوسط. 2- أنشئت بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية. 3- مبنية على أحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة. 4- تضم استادًا دوليًا بسعة 90 ألف متفرج. Advertisements 5- وصالتين مغطاتين بسعة 15 ألف و8 آلاف متفرج. 6- تضم مجمعات أوليمبية للسباحة والفروسية والتنس والإسكواش وغيرها من الرياضات. 7- تحتوي على ميادين للقوس والسهم والرماية والخرطوش ومضمار لألعاب القوى. 8- بها مستشفى طبي رياضي متكامل وفندق مجهز لاستضافة الوفود الرياضية. 9- تضم مرافق إدارية لاستيعاب حركة الزائرين والمترددين على القرية. 10- بها أماكن انتظار الحافلات والسيارات وجميع الخدمات الأخرى ومسجد بسعة 500 مصلٍ. 11- تساعد مصر على استضافة وتنظيم كبرى المسابقات والفعاليات الرياضية العالمية.

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