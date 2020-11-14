شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح مبنى العيادات بمستشفى الشيخ زايد المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الحيزة، واللواء مصطفى فهمي، رئيس جهاز الشيخ زايد، مبنى العيادات بمستشفى الشيخ زايد المركزى بمدينة الشيخ زايد احتفالًا باليوبيل الفضى للمدينة ومرور 25 عامًا على إنشائها.

حضر حفل الافتتاح المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس، والمهندس محمد الهواري، رئيس مجلس إدارة هايبر وان، بالإضافة إلى الدكتور محمد منصور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، والدكتورة مايسة سمير، مدير المستشفى المركزي، وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية والإعلامية وأعضاء منظمات المجتمع المدني.