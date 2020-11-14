شكرا لقرائتكم خبر عن غرق منازل في طلخا بمياه الأمطار.. والأهالي: «إلحقونا بنغرق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«إلحقونا بنغرق».. استغاثات أطلقها سكان منطقتى مساكن التعبئة والسوق التحتانى بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم، بعد تعرض المحافظة لأمطار رعدية وثلجية غزيرة استمرت نحو نصف ساعة.

ودخلت المياه لداخل المنازل بسبب انخفاض مستواها عن مستوى الشارع وانسداد المجارى بالشارع، وتجمع السيدات والرجال لكسح المياه من داخل منازلهم للشارع.

وقال جمال عبدالبارى، ترزى، من سكان المنطقة: «الأمطار أغرقت الشوارع، وللأسف بسبب انسداد الصرف الصحى دخلت المياه بيوتنا وأغرقت أثاث المنازل، ورغم أننا اتصلنا بغرفة عمليات المحافظة وطوارئ مركز طلخا وتوجهنا لمحطة الصرف الصحى لكن للأسف لم يُغثنا أحد والمياه أصبحت تحيط بنا داخل وخارج البيوت».

وأضاف مصطفى الويش، من سكان المنطقة: «فوجئنا بصرخات الأطفال وبكاء النساء بسبب اندفاع المياه داخل المنازل وأتلفت الأثاث والأجهزة الكهربائية وأصبحت بيوتنا مهددة بالدمار في أي وقت بسبب ارتفاع منسوب المياه والمسؤولين في محافظة الدقهلية لا حياة لمن تنادى».

وتابع: «نفس الواقعة تكررت الشتاء الماضى وطالبنا أكثر من مرة بتسليك خطوط الصرف الصحى وصيانتها حتى تستوعب مياه الأمطار لكن للأسف لا أحد يتحرك إلا بعد وقوع الكارثة وإحنا مش عارفين نروح لمين ينقذنا من الأمطار، خاصة إن دى أول مرة تمطر، مازال الشتاء طويلا».

ومن جانبه، أكد المهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أن كمية مياه الأمطار التي استقبلتها محافظة الدقهلية اليوم أكثر من طاقة شبكات الصرف بالمحافظة، مما تسبب في وجود تجمعات بالشوارع.

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وقال لـ«المصرى اليوم»: «جارٍ إرسال سيارات لكسح المياه من مناطق السوق التحتانى ومساكن التعبئة بمدينة طلخا، بالإضافة إلى العمل على شفط وتصريف المياه بجميع شوارع المحافظة، كما تم تخفيض ضغوط مياه الشرب لتقليل الضغط على خطوط الصرف الصحى».

غرق مساكن التعبئة والسوق التحتانى فى طلخا بمياه الأمطار

غرق مساكن التعبئة والسوق التحتانى فى طلخا بمياه الأمطار

غرق مساكن التعبئة والسوق التحتانى فى طلخا بمياه الأمطار

غرق مساكن التعبئة والسوق التحتانى فى طلخا بمياه الأمطار

غرق مساكن التعبئة والسوق التحتانى فى طلخا بمياه الأمطار

غرق مساكن التعبئة والسوق التحتانى فى طلخا بمياه الأمطار

غرق مساكن التعبئة والسوق التحتانى فى طلخا بمياه الأمطار

غرق مساكن التعبئة والسوق التحتانى فى طلخا بمياه الأمطار