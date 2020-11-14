شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة بجامعة المنصورة الأحد واقتصار العمل بالطوارئ والنوبتجيات بالمراكز الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، تعطيل الدراسة للطلاب والعمل بالجامعة للعاملين الإداريين بمختلف القطاعات غدا الأحد نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وكانت أمطار رعدية مصحوبة بالثلوج سقطت مساء اليوم على مدينة المنصورة، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك الشديد في شوارعها وتوقف الحركة على الطرق الزراعية.

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي بالمستشفيات والمراكز الطبية لجامعة المنصورة اقتصار العمل غدا على أقسام الطوارئ والنوبتجيات بناء على قرار الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة.

واصدر المدير التنفيذي للمستشفيات، بيانا رسميا قال فيه «حرصا من إدارة المستشفيات الجامعية على سلامة العاملين والمرضى والمترددين على قطاع المستشفيات تقرر اقتصار العمل بالمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة غدا الأحد على أقسام الطوارئ والنوبتجيات، أما بالنسبة للعمليات الجراحية تعاد جدولتها حسب الأولوية الفنية مع قيام مديري المستشفيات والمراكز الطبية بمتابعة تنظيم العمل داخل كل مستشفى لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى وتكليف من يلزم من أطقم العمل والنوبتجيات التي يحتاجها العمل، وفق طبيعة كل مستشفى .

وشدد «حجازي»، على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وقواعد السلامة والصحة المهنية والتعامل اللحظي مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة في شوارع ومداخل ومخارج المستشفيات وعلى المباني والمنشآت

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