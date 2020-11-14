شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة أبراج: العقرب لديه شخصية هادئة ورصانة مصطنعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت جنا عطايا، خبيرة علم الأبراج، إن العقرب برج مائي ولديه شخصية هادئة ورصانة مصطنعة وغيور جدًا، ولديه شك لدرجة كبيرة، ولديه وجه آخر في العصبية، وقد يقوم بمشاكل بسبب بعض الأمور البسيطة، ودائمًا ما يحل مشاكله بسهولة جدًا، ويعقد مشاكل غيره.
وتابعت «عطايا»، خلال حوارها مع ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن العقرب ينتمي للبيئة التي يعيش فيها، وهذا يعني أنه إذا تواجد في بيئة هادئة فسيتأقلم على هذه البيئة بشكل اضطراري.
ولفتت إلى أن التربية قد تؤدي إلى اختلاف شخصية صاحب البرج، مضيفة أن المرأة العقرب دائمًا ما لديها الاستعلاء على الشخص الذي يحبها، معقبة: «إهدي يا أختي، وظبطي أمورك».
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