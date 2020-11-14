شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن القضاء على سمنة الأطفال جراحيًا؟.. أستاذ جراحات السمنة يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن سمنة الأطفال مرض خطير يؤثر كثيرًا على صحة الطفل النفسية والبدنية، حيث يتأثر الطفل نفسيًا كثيرًا بها وتعرضه للعديد من المشاكل مع أصدقائه في المدرسة، وتعرضه أيضًا للتنمر ممن حوله، وقد يصل الأمر إلى الاكتئاب والانعزال عن المجتمع، مما يؤثر بالتبعية على تحصيله الدراسي ومدى تركيزه في استذكار دروسه.

وأضاف «السبكي»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، أن الطفل من الممكن أن يقضي على السمنة تمامًا بالرياضة أو باتباعه الأساليب السليمة في التغذية، مشيرًا إلى أن الطفل تحت عمر الـ10 سنوات لا يمكن أن يخضع لأي نوع من جراحات السمنة، ففي هذا العمر لا بد أن نلجأ إلى الطرق غير الجراحية في القضاء على السمنة، كأفضل الطرق بعيدًا عن الجراحات، أو الطرق التقليدية مثل اتباعه نظاما غذائيا متوازنا، حتى لا تتفاقم المشكلة أكثر من ذلك.

وتابع: «حال استمرار إصابة الطفل بالسمنة المفرطة مع بداية عمر الـ 10 سنوات فمن الممكن في هذه الحالة أن نلجأ لجراحات السمنة وستكون مناسبة له»، مشيرًا إلى أن سمنة الأطفال تؤدي إلى اضطرابات النوم، وتوقف التنفس أثناء النوم وهي من أهم المشاكل التي تحدث للطفل نتيجة إصابته بالسمنة.