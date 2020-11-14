شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيارة عميد كلية الطب.. الطالبة آلاء تشكر قيادات الأزهر على رعايتهم لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار متابعة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات؛ لحالة طالبة جامعة الأزهر، التي تعرضت لحادث سير خارج الجامعة الأسبوع الماضي، قام الدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب، يرافقه الدكتور أحمد عبدالجليل، مدير مستشفى الحسين الجامعي، والدكتور فيصل زايد، نائب مدير المستشفى؛ بزيارة الطالبة.

وأعلن الدكتور حسين أبوالغيط، عميد الكلية، التحسن المستمر لحالة الطالبة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الطالبة تلقى رعاية طبية كاملة منذ نقلها من مستشفى التأمين الصحي إلى مستشفى الحسين الجامعي وحتى الآن.

وبعث عميد كلية الطب برسالة طمأنة عبر خلالها عن استقرار حالة الطالبة وتحسنها، مستنكرًا الادعاءات الباطلة التي تم نشرها عبر بعض صفحات السوشيال ميديا حول إهمال جامعة الأزهر في حق الطالبة.

من جانبها وجهت أسرة الطالبة رسالة شكر وتقدير إلى مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورئيس الجامعة، وللدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ لجهودهم المخلصة منذ وقوع الحادث وحتى الآن، كما وجهت الأسرة الشكر لنواب رئيس الجامعة؛ الدكتور محمد أبوزيد الأمير، والدكتور محمد الشربيني، اللذين كانا بجوارها فور وقوع الحادث؛ حيث قاما بنقلها من مستشفى التأمين الصحي إلى مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، ومنها إلى مستشفى الحسين الجامعي الموجودة فيه الآن، وتلقى رعاية طبية كاملة.