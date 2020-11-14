شكرا لقرائتكم خبر عن امطار متوسطة بمناطق غرب شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعرضت مناطق غرب شمال سيناء لموجة من الامطار المتوسطة، بينما انخفضت درجة الحرارة في مختلف مدن المحافظة. وأكدت مصادر بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أن مناطق غرب شمال سيناء خاصة بالوظة ورابعة تعرضت لسقوط امطار متوسطة. بدوره قرر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية والامطار. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر امطار متوسطة بمناطق غرب شمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.