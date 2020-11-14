شكرا لقرائتكم خبر عن توفير سكن عاجل لأسرة بلا مأوى بالإسكندرية ومعونات بأمر المحافظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتوفير سكن عاجل بإسكان المحافظة لأسرة بلا مأوى مكونة من أب ويعول زوجة و٣ أطفال أقل من ١٠ سنوات، ويعاني من ضمور في العصب البصري وانفصام في الشبكية.

وخلال استقبال للأسرة قدم محافظ الإسكندرية لهم بعض المعونات المعيشية اللازمة، موجها بتوفير معونة مالية لهم، وأكد حرص المحافظة على الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع المعاناه عن كاهل المواطن البسيط وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

يأتي ذلك، استجابة لما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكوى لأحد الأشخاص ليس لديه سكن خاص ودائم التواجد بجوار مسجد على ابن أبي طالب بسموحة شرق الإسكندرية ويتخد وعائلته من الشارع مكان إقامه له.

توفير سكن عاجل لأسرة بلا مأوى ومعونات بأمر المحافظ