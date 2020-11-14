شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية تشارك في أولمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر وفد جامعة المنوفية متوجهاً إلى الأقصر، مساء السبت، للمشاركة في أولمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر الذي سيقام خلال الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر الحالي بمشاركة الجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويشرف على الوفد ثناء صلاح جمعة وخالد فتحي طلبة، ويشرف على تنفيذ الفاعليات دكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، وكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي.

كما يضم الوفد الطالبات، شمس هيثم بكر، مارينا عزت عطا، وهاجر عصام نور الدين، ورنا أسامه إبراهيم، ووفاء صلاح عبدالعظيم، وريهام مصطفى عبدالباقي، ويشاركن في لعبة الكرة الطائرة.

بينما يتكون فريق ألعاب القوى من، الطالبات، آلاء عماد هدهود، وسلمى شوقي سليم، ونورهان حسين جلال.

وتشارك الطالبة وفاء محمد جمال، في لعبة تنس الطاولة، بينما يشارك في خماسي القدم، آية السيد شتلة، ورنا وسيم حشاد، حنان مناع كمال، وإيمان بكر عبدالصادق، وأميرة محمد الزناري، وإيمان عبدالحكيم ندى.

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