شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد أعمال الإنشاء بمستشفى الطور التعليمي الجديد بتكلفة 750 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، أعمال الإنشاءات الجارية بمستشفى الطور التعليمي الجديد، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشارت إلى أن المستشفى تم إنشاؤه على مساحة ٢٨ ألف متر مربع بتكلفة حوالي ٧٥٠ مليون جنيه، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعلى أحدث النظم التكنولوجية، مؤكدة أن المستشفى سيصبح صرحًا طبيًا يضم جميع التخصصات الطبية لخدمة أهالي طور سيناء جنوب سيناء.

وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة راجعت الهيكل التنظيمي للمستشفى، والذي من المقرر أن يضم ١٠٠ سرير داخلي، و١٥ ماكينة غسيل كلوي، و٥ غرف عمليات، ووحدة حروق كاملة، و١٠ حضانات، بالإضافة إلى قسم أشعة يضم جهاز أشعة مقطعية، وجهاز أشعة رنين مغناطيسي، وبنك دم، لافتًا إلى أنه يعد أكبر مستشفى بمحافظة جنوب سيناء بعد مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأشار «مجاهد» أن الوزيرة تابعت جولتها بتفقد أعمال التطوير بوحدة طب أسرة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، حيث تفقدت أقسام الوحدة المختلفة منها عيادات النساء والتوليد، وعيادات الأسنان، وعيادات طب الأسرة، ووحدة الطواريء، والتعقيم المركزي، ومعامل التحاليل، ووجهت بسرعة الانتهاء من تركيب وتشغيل جميع الأجهزة الطبية، واختبارها، بالإضافة إلى اختبار كافة أنظمة تشغيل الوحدة بالكامل، من أنظمة استدعاء آلي، وإطفاء وحرائق تمهيدًا للشتغيل التجريبي للمجمع بالمنظومة الجديدة.

ولفت «مجاهد» إلى أن الوزيرة راجعت ملفات طب الأسرة للوقوف على معدل التسجيل، مضيفًا أن إجمالي عدد الملفات التي تم فتحها بوحدة طب أسرة الرويسات بلغ أكثر من ٢٠ ألف ملف طب أسرة حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019.

وتابع أن الوزيرة أكدت على استمرار تدريب جميع الأطقم الطبية والإدارية على أعلى مستوى وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاريين بمختلف التخصصات الطبية للعمل بالمنظومة الجديدة بجنوب سيناء.

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