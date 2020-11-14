شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: كيلو الطماطم سيعود إلى 4 جنيهات قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موعد تراجع أسعار الطماطم بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الأيام الماضية.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر من أهم الدول في إنتاج وتصدير الطماطم نظرا لجودة المنتج المصري.

وتابع: «نظرا لسوء الأحوال الجوية ونهاية موسم الحصاد وبداية موسم حصاد آخر تشهد أسعار الطماطم ارتفاعًا».

وأكد محمد القرش أن أسعار الطماطم سوف تتراجع إلى أقل من 5 أو 4 جنيهات خلال الفترة المقبلة بعد ظهور المحصول الجديد، كاشفا أن فقرة الصوب الزراعية سوف تسهم في انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ على مدار العام.