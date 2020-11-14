شكرا لقرائتكم خبر عن 36 أستاذاً بجامعتي الإسكندرية والمنوفية بين 396 مصريا في قائمة أعلى 2% من علماء العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية، مؤخرًا قائمة بأسماء «أعلى 2% من علماء العالم»، الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات وعددهم حوالي 160 ألف عالم، من 149 دولة اعتماداً على قاعدة بيانات ‎ Scopus في 22 تخصص علمي، و176 تخصص فرعي للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية.

واحتوت القائمة العالمية على 396 عالما مصريا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

وهنأ هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أساتذة الجامعة الذين تضمنتهم القائمة وعددهم 31 عالماً، مشيدًا بجهودهم في البحث العلمى ورفع اسم ومكانة جامعة الإسكندرية في المحافل الدولية ومتمنياً لهم استمرار النجاح والتقدم والتفوق في مجالات تخصصهم.

ولفت إلى أن هذا التقييم يعتمد على استشهادات العلماء ومؤشر هيرش H index أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومؤشر هيرش المعدل للتأليف المشترك hm index، والاقتباسات من أبحاث منشورة في مواقع تأليف مختلفة.

وأعرب الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، عن خالص تقديره لأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف لما حققوه من إنجاز جديد وإدراج خمسة من الأساتذة بالكلية في القائمة، كما توجه الدكتور أيمن السيد عميره عميد الكلية بالتهنئة للفائزين مؤكدا أنه انجاز تحقق باسم جامعة المنوفية وضمن سلسلة النجاحات التى تحققها الكلية على مر سنوات إنشائها.

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