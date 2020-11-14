شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة بشمال سيناء ودمجها ضمن المبادرات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة انتصار سرى منسق عام المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة (100 مليون صحة) بشمال سيناء على انتظام المبادرة في أسبوعها العاشر.

وأشارت خلال مرورها على نقاط الفحص، ترافقها الدكتورة نور صلاح الدين المدير المساعد للرعاية الصحية، إلى زيادة الاقبال الجماهيرى عليها من خلال نقاط الفحص المنتشرة في مختلف المناطق لإجراء الكشف الطبى بهدف الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة، وأن هناك متابعة مستمرة لتنفيذها وتيسير آداء الخدمة الصحية للمواطنين .

بدورها، أوضحت الدكتورة نور صلاح الدين أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما وجميع المسجلين لدى قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية بارتفاع في نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية .

وذكر أشرف أيمن مدير مركز المعلومات أن المبادرة الرئاسية ( 100 مليون صحة ) لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء قد انطلقت يوم 18 سبتمبر الماضى في مختلف النقاط الطبية المحددة لها، وتشارك فيها مديرية الأوقاف بعدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة .

ومن جهة أخرى، أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى أنه سيتم دمج جميع المبادرات الرئاسية بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة لتعميم الفائدة منها، حيث تضم: المبادرة الخاصة بصحة الأم والجنين ومبادرة الكشف المبكر للسمع للأطفال حديثى الولادة ومبادرة صحة المرأة.. إلى جانب المبادرة الحالية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة.. كما تناول بالشرح والتوضيح كيفية العمل خلال دمج كافة المبادرات للفرق الطبية المشاركة فيها .

ومن جانبه، أكد فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة على أهمية المشاركة المجتمعية بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة وما تشمله من مبادرات لصالح جميع فئات المجتمع، موضحا قيام طواقم ادارة التثقيف والاعلام الصحى والمثقفين الصحيين بتوضيح أهمية المبادرات والحملات وحث المواطنين على الاشتراك فيها .

ومما يذكر أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء قد انطلقت يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر الماضى من أمام المساجد ومختلف النقاط الطبية المحددة لها.. حيث تشارك فيها مديرية الأوقاف بتحديد عدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة.. إلى جانب قيام باقى المساجد على مستوى المحافظة بالاعلان عن المبادرة وأماكن تنفيذها من خلال مكبرات الصوت أثناء اقامة الصلوات اليومية وفى خطب الجمعة .

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يذكر أن فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة مستمرة حتى نهاية ديسمبر المقبل.