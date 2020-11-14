شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس بهي الدين: الاكتشافات الأثرية تؤدي إلى تنشيط السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيناس بهي الدين، رئيس قسم الارشاد السياحي بالمعهد العالي للدراسات النوعية، إن هناك سلسلة من الاكتشافات بمنطقة سقارة، خاصة أنها الجبانة الوحيدة في مصر التي تحوي مقابر من جميع الحقائب منها اليوناني والروماني والقبطي، وكتاب مفتوح يروي قصة الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة.

وأضافت الدكتورة إيناس بهي الدين، خلال لقائها عبر زووم خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن منطقة سقارة مليئة بأسرار تكشف لنا من الحين والآخر، لافتاً إلى أن الدكتور خالد العناني والدكتور مصطفى وزيري على مدى أربع سنوات متتالية يعملان بجهد كبير ومثابرة استطاعوا من خلاله اكتشاف العديد من القطع الأثرية.

وأكدت أن الاكتشافات الأثرية تؤدي إلى العمل على تنشيط السياحة من خلال إثراء المتاحف، وتعطي السائح نوع من الإثارة والاهتمام والتشوق، معقبة: ونحن على قدم وساق لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وتابعت: لدينا رحلات تجريبية من ميدان سفنكس لمنطقة سقارة، حيث بدأت الرحلات منذ يناير الماضي، وسوف يكون الافتتاح الرسمي بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.