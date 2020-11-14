إيناس بهي الدين: الاكتشافات الأثرية تؤدي إلى تنشيط السياحة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة إيناس بهي الدين، رئيس قسم الارشاد السياحي بالمعهد العالي للدراسات النوعية، إن هناك سلسلة من الاكتشافات بمنطقة سقارة، خاصة أنها الجبانة الوحيدة في مصر التي تحوي مقابر من جميع الحقائب منها اليوناني والروماني والقبطي، وكتاب مفتوح يروي قصة الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة.
وأضافت الدكتورة إيناس بهي الدين، خلال لقائها عبر زووم خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن منطقة سقارة مليئة بأسرار تكشف لنا من الحين والآخر، لافتاً إلى أن الدكتور خالد العناني والدكتور مصطفى وزيري على مدى أربع سنوات متتالية يعملان بجهد كبير ومثابرة استطاعوا من خلاله اكتشاف العديد من القطع الأثرية.
وأكدت أن الاكتشافات الأثرية تؤدي إلى العمل على تنشيط السياحة من خلال إثراء المتاحف، وتعطي السائح نوع من الإثارة والاهتمام والتشوق، معقبة: ونحن على قدم وساق لافتتاح المتحف المصري الكبير.
وتابعت: لدينا رحلات تجريبية من ميدان سفنكس لمنطقة سقارة، حيث بدأت الرحلات منذ يناير الماضي، وسوف يكون الافتتاح الرسمي بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.
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