شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط يلتقطون الصور التذكارية داخل دير مارجرجس غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص العديد من الأقباط على إلتقاط الصور التذكارية خلال زيارتهم دير «مارجرجس» بجبل الرزيقات التابع لمحافظة الأقصر، للمشاركة في الأحتفال السنوي للدير، بذكري تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة «اللد» في فلسطين، وذلك وسط إجراءات إحترازية لمنع نشر فيروس كورونا المستجد.

التقاط الصور التذكارية بدير مار جرجس

التقاط الصور التذكارية بدير مار جرجس

من ناحية أخرى يشهد دير مارجرجس بالرزيقات إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة في محيط الدير بالداخل والخارج وعلى أبوابه الرئيسيه والفرعية للتأكد من شخصيات المشاركين بالاحتفالات، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء عصام يسن مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، بالإضافة إلى انتشار موسع لقوات الأمن المركزي والأمن العام وخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، للكشف عن الأسلحة والمعادن، ومنعت وقوف السيارات.

التقاط الصور التذكارية بدير مار جرجس