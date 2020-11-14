أخبار مصر

القاهرة 23.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الأحد

0 نشر
كريمة حسن 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 23.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية ليوم غد الأحد، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على المحافظات ، وتصل درجة الحرارة في القاهرة ل 23 درجة مئوية ، و كاترين أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 20 ، وأعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية 30 وتصل إليها شلاتين ، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 9 درجات مئوية.

والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة

المتوقعة

-

عظمي

صغرى

القاهرة

23

16

الاسكندرية

22

17

وادي النطرون

23

16

طنطا

23

17

شبين الكوم

23

17

دمنهور

23

16

بلطيم

22

17

مطروح

21

17

السلوم

21

16

سيوة

23

14

بورسعيد

23

19

دمياط

23

18

الزقازيق

23

16

المنصورة

23

16

الإسماعيلية

23

16

السويس

24

17

العريش

22

17

رفح

22

16

رأس سدر

24

17

نخل

23

11

نويبع

26

Advertisements

22

طابا

24

20

كاترين

20

09

الطور

26

18

شرم الشيخ

28

22

الغردقة

27

20

مرسى علم

26

19

الفيوم

24

14

بني سويف

24

14

المنيا

24

13

أسيوط

25

13

سوهاج

26

14

قنا

27

14

الأقصر

28

15

أسوان

28

15

ادفو

28

15

أبوسمبل

27

16

الوادي الجديد

27

12

شلاتين

30

23

أبورماد

29

22

حلايب

27

24

رأس حدربة

28

23

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    110,319

  • تعافي

    100,847

  • وفيات

    6,429

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القاهرة 23.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا