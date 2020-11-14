شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 23.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية ليوم غد الأحد، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على المحافظات ، وتصل درجة الحرارة في القاهرة ل 23 درجة مئوية ، و كاترين أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 20 ، وأعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية 30 وتصل إليها شلاتين ، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 9 درجات مئوية. والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر: المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 23 16 الاسكندرية 22 17 وادي النطرون 23 16 طنطا 23 17 شبين الكوم 23 17 دمنهور 23 16 بلطيم 22 17 مطروح 21 17 السلوم 21 16 سيوة 23 14 بورسعيد 23 19 دمياط 23 18 الزقازيق 23 16 المنصورة 23 16 الإسماعيلية 23 16 السويس 24 17 العريش 22 17 رفح 22 16 رأس سدر 24 17 نخل 23 11 نويبع 26 Advertisements 22 طابا 24 20 كاترين 20 09 الطور 26 18 شرم الشيخ 28 22 الغردقة 27 20 مرسى علم 26 19 الفيوم 24 14 بني سويف 24 14 المنيا 24 13 أسيوط 25 13 سوهاج 26 14 قنا 27 14 الأقصر 28 15 أسوان 28 15 ادفو 28 15 أبوسمبل 27 16 الوادي الجديد 27 12 شلاتين 30 23 أبورماد 29 22 حلايب 27 24 رأس حدربة 28 23 الوضع في مصر

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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