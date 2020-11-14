شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: غلق 8 مخابز بلدي للتصرف في رصيد الدقيق وللعمل بدون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على غلق ( 6) مخابز بلدية بمراكز أشمون وقويسنا وبركة السبع لمدة 3 أشهر لمخالفة الاشتراطات والتصرف في الرصيد الإ ستراتيجي من الدقيق البلدي وعدم إحتفاظ المدير المسؤول عن المخبز بالميزان الحساس.

حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة الاستاذ عاطف الجمال حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية والحالة التموينية بصفة عامة، وتبين للحملة عدم وجود الرصيد الاستراتيجي من الدقيق البلدى ووجود عجز قدر بــ ( 38 ) شيكارة دقيق بمخبزين بناحية بوهه شطانوف ومنيل العروس بمركز أشمون وتمت الموافقة على غلقهم لمدة (3 ) أشهر، وكذا غلق مخبز بلدى بناحية منشأة جريس مركز أشمون لمدة ( شهر واحد ) لعدم الاحتفاظ بالميزان الحساس، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وأضاف الجمال انه تم غلق ( 3) مخابز بلدية لمدة (3) شهور بناحية قويسنا وبركة السبع حيث تبين وجود عجز يقدر بــ ( 27) شيكارة من الرصيد الإستراتيجى للدقيق البلدى .

كما وافق محافظ المنوفية على غلق (2) مخبز سياحى بمركز منوف لمزاولة النشاط بدون ترخيص، جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور مفتشى إدارة الرقابة التموينية على المخابز البلدية .

من جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.