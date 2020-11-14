شكرا لقرائتكم خبر عن تجريع 186 ألف تلميذ بالمرحلة الأولى من حملة الديدان المعوية في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد جمال عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أنهت بنجاح الاسبوع الاول من حملة تجريع تلاميذ المدارس الابتدائية ورياض الأطفال ضد الديدان المعوية (الدودة الدبوسية والاسكارس)، وذلك في إطار الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس على مستوى الجمهورية والتى تقام تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأوضح أنه تم تجريع 209 ألف تلميذ بمدارس الإسكندرية، رغم ظروف الطقس السىء الذي تتعرض له المحافظة حالياً.

وأشار إلى أنه جرى تجريع 186 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية،بينهم 77 ألف بالمناطق الريفية، و23 ألف تلميذ برياض الأطفال منهم ٢٦٠٠ بالمناطق الريفية.

بدوره قال الدكتور هشام الفيشاوى، مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن الفرق الطبية تمر على المدارس وإعطاء التلاميذ الجرعة وهى عبارة عن قرص من عقار ميبندازول سهل الذوبان بالفم ذو طعم مقبول.

وناشد «الفيشاوى» أولياء الأمور بضرورة حضور أطفالهم للمدارس لإتمام تجريعهم حرصا على صحتهم.

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"صحة الاسكندرية": تجريع 186 ألف تلميذ فى المرحلة الأولى من حملة "الديدان المعوية" (صور)

"صحة الاسكندرية": تجريع 186 ألف تلميذ فى المرحلة الأولى من حملة "الديدان المعوية" (صور)

"صحة الاسكندرية": تجريع 186 ألف تلميذ فى المرحلة الأولى من حملة "الديدان المعوية" (صور)