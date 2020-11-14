شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور- ازالة سوق عشوائى بشارع مصرف مسطرد بشبرا الخيمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بكر عبدالمنعم ،رئيس حى شرق شبرا الخيمة، انه تم ازالة سوق عشوائى في شارع مصرف مسطرد بالتنسيق مع الاجهزه التنفيذيه اليوم حيث تم رفع الاشغالات بطول ١٥٠ متر تقريبا وتم رفع ٤ عربات كارو ومصادره عشر جونيات فرز ورفع ما يقرب من ١٠٠ طن من المخلفات وفتح وتمهيد الشارع مره أخرى.

كان اهالى شارع مصرف مسطرد ارسلوا استغاثات للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يناشدون برفع الاشغالات والسوق العشوائى حيث يقوم عمال القمامه بأعمال جمع وفرز القمامه وكذلك وجود الحيوانات التي تستخدم الشارع كمبيت لهم علاوه على التلوث البيئى وذلك بالاضافه وجود حجره تعوق حركة المرور بالشارع والتى تسبب اختناق وشلل مرورى، وقام رئيس الحى بقيادة حمله مكبرة وتم رفع السوق.