شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: أعراض تؤكد إصابتك بمرض السكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة الصحة، اليوم السبت، بعض الأعراض التي تشير إلى إصابة الإنسان بمرض السكر، وناشدت المواطنين في حالة الشعور بها بالتوجه إلى العيادات المتنقلة أو الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة للكشف والعلاج مجانا.

وقالت وزارة الصحة، على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، إن أعراض مرض السكر، هي كثرة التبول وفقدان الوزن والإعياء والخمول والإجهاد وتأخر التئام الجروح وشدة العطش والجوع، إضافة إلى عدم وضوح الرؤية وحرارة في القدمين وألم وتنميل في اليدين والقدمين وحدوث التهابات متكررة في الجلد.