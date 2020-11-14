شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: ظهور أعراض «كورونا» على 6 مخالطين لمحمد صلاح في فرح شقيقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه بعد معرفة نبأ إصابة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، تم توجيه مديرية الصحة لحصر المخالطين لمحمد صلاح الذين شاركوا في فرح شقيقه.

وأضاف رحمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن نحو 58 شخصا كانوا في فرح شقيق محمد صلاح وتم معاينة حالتهم الصحية ووضعهم تحت المعاينة والملاحظة الطبية لمدة 14 يوما.

وأضاف أن 6 أشخاص فقط ممن حضروا الفرح ظهرت عليهم أعراض «كورونا»، لكنها قد تكون من أي مرض آخر ولا يوجد سوى شخص واحد فقط عانى من ارتفاع درجة الحرارة، لافتا إلى أنه يتم التعقيم والتطهير صباحا ومساء لمدة 14 يوما في قرية محمد صلاح.

وتقدم محافظ الغربية للنجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني بخالص التمنيات بالشفاء العاجل والعودة إلى صفوف منتخبنا القومي لكرة القدم.