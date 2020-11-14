شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع أعمال شفط مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، بالتزامن مع سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة.

أكد المحافظ، أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، في إنعقاد دائم على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة، لحين استقرار الأحوال الجوية.

كان محافظ الشرقية قد أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء برفع درجة الإستعداد لإستقبال فصل الشتاء ومواجهه التقلبات الجوية وإحتماليه سقوط الأمطار موجهاً بضروره مراجعه بالوعات وصفايات الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعه تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتي لا تتسبب في إعاقه حركه المواطنين والسيارات، وكذلك الإنتهاء من صيانة أعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنباً لحدوث حوادث الصعق بالكهرباء حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.