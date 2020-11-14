شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: موسم الأمطار فرصة لانتشار الجراد.. ولجنة مكافحة الآفات لم ترصد تجمعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا يوجد أي بوادر لظهور الجراد في مصر في الوقت الحالي.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن إدارة مكافحة الآفات داخل وزارة الزراعة تمتلك 55 مرصدا منتشرا على كافة المناطق الحدودية تقوم برصد ومنع ظهور أي أسراب من الجراد خاصة مع سقوط الأمطار.

وكشف محمد القرش أن إدارة مكافحة الآفات تقوم بالرش باستمرار في المناطق الحدودية التي مرجح أن تشهد تواجد الجراد الذي ينتشر بعد سقوط الأمطار عادة.