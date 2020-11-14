شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تواصل المناورات والاجتماعات التحضيرية لمواجهة الأزمات والكوارث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، المناورات والإجتماعات التحضيرية، للتأكد من جاهزية الفرق الطبية لمجابهة أي أحداث طارئة، والتأكد من التدريب الجيد للفرق، ومدي الإمكانيات المتاحة في التعامل مع الأزمة، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث، من خلال إجراء نموذج محاكاة، تم خلاله إستدعاء فرق الإنتشار السريع بمختلف مستشفيات الصحة بالمحافظة بديوان عام المديرية، مع تحديد ساعة الصفر، وحساب توقيت الوصول لكل فريق.

تم عقد اجتماع تحضيري بالفرق، وشرح دور كل منهم في مكان الحدث أثناء التعامل مع الأزمة، وكيفية تصنيف الحالات وفقاً للعلامات الحيوية لكل مواطن، وشرح كيفية تركيب الأساور بألوانها المختلفة، حسب تشخيص كل حالة، ومناقشة خطط الطوارئ وإستعداد المستشفيات لمواجهة الأزمات والكوارث، ووضع السيناريوهات للأزمات المحتملة، والتأكد من جاهزية منافذ تقديم الخدمة الطبية لمواجهة أي أحداث طارئة.

وشدد وكيل الوزارة على تدريب العاملين على مواجهة الأزمات والكوارث المختلفة، ورفع درجة الاستعداد القصوي، وتأمين المستشفيات والمبانى من الكوارث، وتوفير المستشفيات للأدوية والمستلزمات الطبية، والآلات اللازمة للتعامل مع الأزمة.

وأكد الدكتور هشام مسعود إستمرار المناورات ونماذج المحاكاة والتدريب العملي خلال الفترة القادمة لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة، للتأكد من جاهزية جميع الفرق الطبية، وإستعداداتها للتعامل مع أي حدث طارئ، مشيراً بأن هذه التدريبات تأتي لقياس مدى قدرة الأجهزة المعنية والمنوط بها مجابهة الأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها في المواقف الطارئة من خلال تقديم بيان عملي يوضح التعامل مع الأزمة والإجراءات التي تم إتخاذها للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى صقل مهارات الفرق الطبية والمستشفيات في رفع درجات الإستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، هذا بجانب التنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة أي أزمات أو كوارث محتملة، والخروج منها بأقل الخسائر.