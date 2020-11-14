شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لسحب مياه الأمطار من شوارع الحامول بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بكفر الشيخ، حملة موسعة لسحب مياه ومخلفات الأمطار من شوارع المدينة، بعد أن تعرضت اليوم لهطول أمطار غزيرة.
وكلف رئيس المدينة المسؤولين بالصرف الصحي إضافة لعمال النظافة بالوحدة بالنزول للشارع بعد توفير المعدات لسحب مياه الأمطار، وذلك تحت رئاسته شخصيا وبحضور معاونيه، كما كلف رؤساء القرى، كل في مكانه، بسحب مياه الأمطار أولًا بأول.
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