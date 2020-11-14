شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 10 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سجلت محافظة شمال سيناء اليوم السبت، عدد 10 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد. وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء أنه تم تسجيل 10 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد .. مشيرا الى أن اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة يبلغ 149 حالة ، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء الى 637 حالة .. مع ثبات عدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة عند 43 حالة منذ بداية الجائحة . وأكد على وجود حالة واحدة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و 41 حالة أخرى تحت العزل المنزلى . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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