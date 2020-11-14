شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: ننسق مع الجانب الإيطالي لمؤتمر قمة المناخ COP 26 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشارت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أن الأنشطة والأحداث التي ستقيمها إيطاليا ضمن فعاليات التحضير لمؤتمر المناخ COP26، تعد فرصة سانحة لتذكير العالم والدفع بالمبادرة والدعوة العالمية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14 وهى إعادة الربط بين مسار اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي)، من خلال مشروعات ونشاطات تنفذ على أرض الواقع، لتحقيق نتائج حقيقية وفعالة وصولا إلى أهداف التنمية المستدامة. وأبدت وزيرة البيئة استعدادها لتقديم الدعم اللازم في ذلك باعتبارها رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي الرابع عشر Cop 14.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع جامباولو كانتينى السفير الإيطالى بالقاهرة، لمناقشة تحضيرات مؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية COP26.

ومن جانبه، أشار السفير الإيطالي إلى قيام دولته بالاعداد لتنظيم حدثا حول الشباب والمناخ في أكتوبر ٢٠٢١ ضمن فعاليات الإعداد لمؤتمر المناخ إيمانا بدورهم الهام في مواجهة هذا التحدي وآثاره في المستقبل، ومن جانبها أشارت وزيرة البيئة أنها بدأت منذ عام ونصف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP مناقشة سبل ربط الشباب بقضية تغير المناخ، ودعت لتكوين تحالف من الشباب يتناول قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي لخلق جيل جديد قادر على مواجهة تلك التحديات. كما دعت صندوق المناخ الأخضر لاتاحة فرص اكثر للشباب للعمل في المجالات القائمة على النظام البيئى.

كما سيتم إقامة قمة طموح المناخ في ديسمبر ٢٠٢٠ كمنصة افتراضية تجمع قادة العالم لمشاركة تطلعاتهم لرفع الطموح والاستراتيجيات وخطط التكيف وآليات تمويل المناخ، وموقف اتفاق باريس للمناخ.

كما طلب السفير الايطالى مساهمة وزارة البيئة المصرية في حملة التوعية العالمية حول تغير المناخ التي تعد ضمن فعاليات التحضير لمؤتمر المناخ، والتي تسعى لنشر معلومات وحقائق وتجارب حول قضية تغير المناخ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات الشبابية والجامعات وغيرها.

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