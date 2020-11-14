شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مصر ملتزمة باتفاقية باريس للتغير المناخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال لقاءها مع جامباولو كانتينى السفير الإيطالى بالقاهرة، لمناقشة تحضيرات مؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية COP26، أن مؤتمر المناخ COP 26 فرصة لتوحيد القوى ورفع الطموح في كافة الزوايا المتعلقة بتحدي تغير المناخ.

واستمعت الوزيرة لعرض موجز من السفير الإيطالي حول الأنشطة والفعاليات التي ستنفذها بلاده بالتنسيق مع المملكة المتحدة للتحضير لمؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP 26 من أجل خلق حوار بناء بين كافة الأطراف يمهد للمؤتمر ويساعد على الخروج بنتائج واقعية قابلة للتطبيق منه، مشددا على أهمية الدور المصري في قضية تغير المناخ.

وأوضحت وزيرة البيئة، خلال لقاءها مع جامباولو كانتينى السفير الإيطالى بالقاهرة، لمناقشة تحضيرات مؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية COP26، أن مصر ملتزمة باتفاق باريس للمناخ، والتي كان لها دور محوري في إعداده وخروجه إلى النور، من خلال قيادتها للمجموعة الأفريقية في ذاك الوقت باعتبارها رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، واتخذت على المستوى الوطني عدة اجراءات للوفاء بتلك الالتزامات انعكست في العديد من المشروعات والبرامج التي يتم إعدادها وتنفيذها كمحطة الطاقة الشمسية ببنبان، والبرنامج الطموح للنقل المستدام، وخطوات جادة في مجال إدارة المخلفات ومنها إصدار اول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر والذي يحدد الأدوار والمسئوليات لكافة الشركاء في المنظومة، ويتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال ادارة المخلفات. مؤكدة أن السعي لرفع الطموح في تغير المناخ لن يتحقق دون النظر إلى قطاعات الطاقة والنقل والمخلفات والصناعة باعتبارها تنتج الانبعاثات الأعلى لغازات الاحتباس الحراري.

وأضافت الوزيرة أنه تم رفع مستوى الدعم المؤسسي المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء المصرى، بما يمثل دفعة لتحقيق هدفنا إلا وهو دمج أبعاد تغير المناخ في السياسات والخطط الوطنية. كما تبذل وزارة البيئة جهود حثيثة لاحداث عملية تحول حقيقية ظهرت ثمارها فيما تحقق من دفعة لمشروعات الطاقة المتجددة، وموافقة مجلس الوزراء على أول معايير مصرية للاستدامة البيئية ودمجها في الخطة الاستثمارية للدولة من عام ٢٠٢١ /٢٠٢٢، وبدء التحول الذاتي نحو موازنة خضراء، فهي خطوات مهمة في طريق مواجهة آثار تغير المناخ.

