شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تستقبل السفير الإيطالي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، جامباولو كانتينى السفير الإيطالي بالقاهرة، لمناقشة تحضيرات مؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية COP26، والذي ترأسه المملكة المتحدة بالشراكة مع إيطاليا، والتعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا في مجال البيئة.

وناقش الطرفان التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا في مجال البيئة، حيث أكدت الوزيرة أن التعاون المصري الإيطالي ممتد منذ أكثر من ٢٠ عاما، خاصة في مجال تطوير ودعم المحميات الطبيعية وصون التنوع البيولوجي.

كما تناولا آخر مستجدات برنامج التعاون المصري الإيطالي لدعم المحميات الطبيعية والذي ساهم في تطوير عدد من المحميات بمصر ودمج سكان المجتمع المحلي في ادارتها، وايضا التعاون في مجال ادارة المخلفات من خلال المرحلة الثالثة من مشروع ادارة المخلفات الصلبة بالمنيا. واشار السفير الإيطالي إلى اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر في مجال النقل المستدام.

