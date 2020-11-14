شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف شرطة السياحة بالبحر الأحمر بإغلاق شركتين تعملان بدون ترخيص بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلفت وزارة السياحة والآثار مباحث السياحة بالبحر الأحمر بتنفيذ القرار الإداري الذي يحمل رقم 1366 لسنة 2020، بغلق شركتيتن تعملان بالسياحة في بمدينة الغردقة لعملها بدون ترخيص في النشاط السياحي واخطار مصلحة الضرائب بالعمل دون سداد الضرائب.

وتضمن القرار الصادر من وزارة السياحة والآثار قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين انه بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة ۱۹۷۷ الصادر بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/4/1981 بشأن الغلق الإدارى وعلى القرار الوزارى رقم (۸۰۸) بتاريخ 27/11/2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق بها المحضر رقم 24ح بتاريخ 2/9/2020 ، والمحضر رقم 25ح بتاريخ 2/9/2020 وعلی مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية.

ويغلق إداريًا المقرات الآتية ذكرها بعد وذلك لمزاولتهم العمل السياحى بدون الحصول على اللازمة من الوزارة وتخطر مصلحة الضرائب عن المقرين لعملهما بدون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيًا طوال الفترة السابقة ،وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار.